ASMI en coronabeleid China centraal op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar ASMI. Het chipbedrijf verwacht dat de resultaten minder gedrukt worden door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de export naar China dan eerder gedacht. ASMI denkt dat de verkopen aan China, en ook in andere regio’s, hoger zullen uitvallen dan verwacht en schroefde zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal op.

Daarnaast houden beleggers de ontwikkelingen in China in de gaten, waar deze week protesten zijn uitgebroken tegen het strenge coronabeleid. Die zorgden maandag voor onrust op de financiële markten. De Chinese autoriteiten zullen naar verluidt dinsdag een persbijeenkomst houden over de preventie- en bestrijdingsmaatregelen van Covid.

Hoewel verwacht wordt dat China zal vasthouden aan het strikte zerocovidbeleid, zullen de autoriteiten mogelijk op lokaal niveau wat aanpassingen doen om de onrust wat tot bedaren te brengen. Deze hoop zorgde dinsdag voor opluchting op de Chinese beurzen. De hoofdindex in Shanghai veerde ruim 2 procent op en de Hang Seng-index in Hongkong dikte tussentijds 3,8 procent aan.

Ook de olieprijzen toonden herstel. Dat kwam deels door de hoop op een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in China, de grootste olie-importeur ter wereld. Daarnaast wordt verwacht dat oliekartel OPEC en enkele bevriende landen waaronder Rusland de olieproductie vermoedelijk nog verder omlaag zullen brengen om de prijzen te stutten.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer 78,45 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 84,61 dollar per vat. Maandag zakten de olieprijzen nog tot het laagste niveau sinds december vorig jaar door de onrust in China.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winsten openen. De Nikkei in Tokio deelde niet mee in de positieve stemming in de regio en sloot dinsdag 0,5 procent lager.

Op het Damrak liet snellaadbedrijf Fastned weten nieuwe obligaties uit te geven. De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering van de verdere uitbreiding van het snellaadnetwerk en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

In Zürich staat Nestlé in de belangstelling. Het Zwitserse voedingsconcern houdt dinsdag een investeerdersdag en verhoogde opnieuw zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0358 dollar waard tegen 1,0380 dollar een dag eerder.