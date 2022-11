Beurzen Hongkong en China omhoog voor persconferentie over corona

De aandelenbeurzen in China en de door China gecontroleerde stadstaat Hongkong stonden dinsdag flink hoger. Beleggers zijn in afwachting van een persconferentie over de coronamaatregelen. Dat zal volgens mediaberichten om 08.00 uur Nederlandse tijd zijn. Verder was de vastgoedsector een opvallende positieve uitschieter op de beurzen.

De algehele verwachting is dat China geen wijziging zal doorvoeren in zijn bestaande beleid. Dat betekent dat het land zal blijven vasthouden aan zijn zogenoemde zerocovidbeleid. Mogelijk dat op lokaal niveau wat aanpassingen worden gedaan om daarmee de onrust wat tot bedaren te brengen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds dik 4 procent hoger. Vastgoedfondsen stonden bij de winnaars. Beijing kondigde een vijftal maatregelen aan om de vastgoedmarkt te helpen. Zo is het voor projectontwikkelaars niet meer verboden om aandelen uit te geven om financiering aan te trekken. Fondsen als Cifi, Country Garden, Logan en Longfor wonnen tot 11 procent.

In Shanghai en Shenzhen stonden plussen van meer dan 2 procent op de borden. De winsten van dinsdag volgen op een negatief begin van de week. Ook elders in Aziƫ was het beeld overwegend positief. In Seoul noteerde de Kospi 0,9 procent hoger en in Sydney klom de All Ordinaries 0,3 procent.

In Japan zakte de leidende Nikkei-index 0,5 procent. Beleggers in Tokio verwerkten onder andere tegenvallende cijfers over de winkelverkopen. Verder werd bekend dat het werkloosheidscijfer in Japan nagenoeg stabiel is gebleven. Autoproducent Toyota verloor ruim 1 procent. Het bedrijf zag de productie in oktober op maandbasis dalen en waarschuwde voor de aanhoudende onzekerheid als gevolg van corona en de chiptekorten.