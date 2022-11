Britse overheid neemt belang van 700 miljoen pond in kerncentrale

Om de energieonafhankelijkheid in Groot-Brittannië veilig te stellen, neemt de Britse overheid een belang van honderden miljoenen ponden in kerncentrale Sizewell C. De plannen voor de bouw van die centrale zijn dinsdag goedgekeurd.

Met het belang is een bedrag van 700 miljoen pond (ongeveer 809 miljoen euro) gemoeid, waarmee de overheid voor 50 procent aandeelhouder wordt van het project. Dat meldt de Britse regering op haar website, die spreekt over “het eerste door de staat gesteunde nucleaire project in dertig jaar”.

Daarnaast willen de Britten zich op de lange termijn toeleggen op de ontwikkeling van nog meer nucleaire projecten. Het is de bedoeling dat Groot-Brittannië daarmee beschermd wordt tegen “mondiale krachten en om energie voor de toekomstige generaties veilig te stellen”, aldus de Britse overheid.

Sizewell C moet op termijn een hoeveelheid stroom gaan leveren die gelijkstaat aan het verbruik van 6 miljoen huishoudens. Naar verwachting zorgt de nieuwe kerncentrale voor 10.000 banen voor hoogopgeleiden.