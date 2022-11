Chinese techbedrijven stijgen op voorzichtig Wall Street

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag licht omhoog na de verliesbeurt een dag eerder. De Chinese technologiebedrijven met beursnoteringen op Wall Street behoorden tot de sterkste stijgers door de afnemende zorgen over de sociale onrust in China over de strenge coronamaatregelen. Hoewel China lijkt vast te houden aan het strikte coronabeleid, zullen de autoriteiten mogelijk op lokaal niveau wel aanpassingen doen om de onrust in het land wat tot bedaren te brengen.

De Chinese autoriteiten kondigden daarnaast aan de vaccinatiegraad onder ouderen te willen opvoeren, een stap die door gezondheidsexperts als cruciaal wordt gezien voor heropening van de economie. De Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen tot 8 procent. De Chinese internetzoekmachine Baidu dikte 6 procent aan en video- en gamingbedrijf Bilibili, dat ook met onverwacht goede kwartaalcijfers kwam, kreeg er bijna 19 procent bij.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.869 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3965 punten en techgraadmeter Nasdaq klom eveneens 0,1 procent, tot 11.056 punten.

Apple leverde 0,4 procent in. Maandag zakte het aandeel nog 2,6 procent door de zorgen over de onrust bij de grootste iPhone-fabriek van Apple in China. Volgens marktonderzoeker Counterpoint is de leveringstijd voor de nieuwe iPhone 14 Pro- en Pro Max in alle markten flink toegenomen.

UPS won 2 procent na een koopadvies door Deutsche Bank. Volgens de analisten van de Duitse bank zijn de macro-economische zorgen inmiddels volledig ingeprijsd in de aandelenkoers van de pakketbezorger. De maker van mediaspelers voor videostreaming Roku zakte 4,8 procent na een adviesverlaging door investeringsbank KeyBanc.

De oliebedrijven ExxonMobil en Chevron profiteerden met plussen van 1,3 procent van een herstel van de olieprijzen. Dat kwam deels door de hoop op een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in China, de grootste olie-importeur ter wereld. Ook wordt verwacht dat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, de olieproductie nog verder omlaag zullen brengen om de prijzen te stutten.