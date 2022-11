Chipbedrijf ASMI bij winnaars in lagere Amsterdamse AEX-index

De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten. Chiptoeleverancier ASMI stond bij de sterkste stijgers onder de hoofdfondsen op het Damrak. Het bedrijf gaf aan dat de resultaten minder gedrukt zullen worden door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de export naar China dan eerder gedacht. ASMI schroefde daardoor zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal op. Verder bleef de stemming onder beleggers voorzichtig door de ontwikkelingen in China, waar protesten zijn uitgebroken tegen het strenge coronabeleid. Die zorgden maandag voor onrust op de financiële markten.

De AEX eindigde 0,4 procent lager op 717,74 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 944,0,5 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent. De CAC in Parijs ging licht omhoog en de FTSE in Londen won 0,5 procent.

Grootste stijger in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een plus van 3 procent, op de voet gevolgd door ASMI (plus 2,9 procent). Speciaalchemieconcern DSM was de sterkste daler met een min van 3,3 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en betalingsverwerker Adyen stonden ook in de staartgroep met minnen tot 3,2 procent.

Zwaargewicht Shell kreeg er 1,8 procent aan waarde bij. Het olie- en gasconcern profiteerde van een stijging van de olieprijzen. Dat kwam deels door de hoop op een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in China, de grootste olie-importeur ter wereld. Ook wordt verwacht dat oliekartel OPEC en bondgenoten, waaronder Rusland, de olieproductie nog verder omlaag zullen brengen om de prijzen te stutten.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 78,09 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 83,82 dollar per vat. Maandag zakten de olieprijzen nog tot het laagste niveau sinds december vorig jaar als gevolg van de onrust in China. Het Britse BP werd 1,8 procent hoger gezet in Londen. Het Franse TotalEnergies ging 2,1 procent vooruit in Parijs.

In Milaan verloor Juventus bijna 1 procent. Het bestuur van de Italiaanse voetbalclub is opgestapt vanwege vermoedens van fraude. In Londen zakte luchtvaartmaatschappij easyJet 2,6 procent na publicatie van de definitieve jaarcijfers. De euro was 1,0352 dollar waard, tegen 1,0380 dollar een dag eerder.