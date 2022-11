Duitse inflatie iets afgezwakt in november

De inflatie in Duitsland is in november licht afgezwakt, met name door de wat lagere kosten voor energie. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis bedroeg de inflatie op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode 11,3 procent op jaarbasis, tegen 11,6 procent een maand eerder.

Op basis van de eigen rekenmethode van Destatis werd een inflatie gemeten van 10 procent. In oktober was er nog sprake van een record van 10,4 procent. Het statistiekbureau meldde dat de energieprijzen minder sterk stegen dan voorheen, wat dus zorgt voor een dempend effect op de inflatie in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland. Eerder werd al bekend dat ook in Belgiƫ en Spanje de prijzen minder hard stegen dan eerder.

Het Europese statistiekbureau komt woensdag met nieuwe inflatiecijfers. Daar wordt gerekend op een inflatie in de eurozone van 10,4 procent, tegen 10,6 procent een maand eerder. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert dan nieuwe cijfers. De Nederlandse inflatie lag volgens de Europese meetmethode in oktober op 16,8 procent.

Het is nu de vraag of de inflatie in Europa een hoogtepunt heeft bereikt. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwde eerder deze week dat de inflatie waarschijnlijk nog niet over haar piek heen is. De ECB heeft de afgelopen tijd de rente flink verhoogd tegen de hoge inflatie. Mogelijk gaat de centrale bank bij de vergadering in december de rente minder agressief verhogen.