EasyJet rekent op groei vakantievluchten ondanks inflatiepijn

EasyJet verwacht dat Europeanen ondanks de stijgende kosten van het levensonderhoud vliegvakanties blijven boeken. De Britse luchtvaartmaatschappij voert het aantal vluchten voor de komende kwartalen daarom op en rekent erop de marges op tickets in de belangrijke periode rond Pasen op peil te kunnen houden.

Reizigers betalen de komende tijd meer voor tickets van de budgetmaatschappij, die net zoals de hele sector kampt met sterk gestegen kosten voor brandstof en lonen. In het lopende eerste kwartaal van het gebroken boekjaar van easyJet stijgen de inkomsten per verkocht ticket naar verwachting met meer dan 20 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Bang om klanten te verliezen lijkt easyJet niet. Topman Johan Lundgren rekent erop dat zijn maatschappij vakantiegangers kan wegsnoepen van duurdere luchtvaartmaatschappijen doordat consumenten in tijden van hoge inflatie toch bij de prijsvechter uitkomen voor de beste deal. “EasyJet doet het doet het goed in moeilijke tijden.”

Dit najaar en in de winter vergroot easyJet het aanbod met een kwart. In het komende voorjaar en de zomer gooit de prijsvechter nog eens 9 procent meer tickets in de verkoop dan in dezelfde periode dit jaar.

In het afgelopen gebroken boekjaar, dat op 30 september eindigde, boekte easyJet een omzet van 5,8 miljard pond (6,7 miljard euro). Dat is bijna het viervoudige van de opbrengst in de voorgaande twaalf maanden, toen het concern nog veel minder kon vliegen als gevolg van coronabeperkingen. EasyJet drong het verlies voor aftrek van belastingen met 80 procent terug, tot 208 miljoen pond.

De luchtvaartmaatschappij was daarbij 78 miljoen pond meer kwijt aan verstoringen. Naast de problemen door lockdowns kwam dat ook door chaos op luchthavens als gevolg van personeelstekorten. Daardoor moesten op onder meer Schiphol vluchten worden geschrapt.