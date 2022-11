EU akkoord over strengere regels voor onlinedetailhandel

De regels voor de onlineaankoop van producten worden aangescherpt om consumenten beter te beschermen. Daarover zijn het Europese Parlement en de lidstaten van de Europese Unie het eens geworden. Volgens het voorlopige akkoord moeten onlinewinkels en bedrijven in de toeleveringsketen meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor de producten die online worden verkocht, zo is afgesproken.

Het is onder meer de bedoeling dat schadelijke producten in de toekomst zo snel mogelijk worden teruggeroepen. Het gaat bijvoorbeeld om producten die door onlineretailers zoals Amazon in de EU worden verkocht, maar vanuit een niet-EU-land worden geleverd. “Daardoor komen producten die niet aan onze veiligheidsnormen voldoen op de interne markt terecht”, aldus Anna Cavazzini, voorzitter van de Commissie interne markt en consumentenbescherming in het Europees Parlement.

Cavazzini zei dat de regels voor onlinedetailhandel al veel eerder hadden moeten worden aangescherpt. Volgens de nieuwe verordening mag een product alleen worden verkocht als er een in de EU gevestigde marktpartij is, zoals de fabrikant, importeur of distributeur, die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan”, aldus het Europees Parlement in een persbericht.

Onder bepaalde omstandigheden zijn de marktpartijen ook aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door producten met gebreken, zo klinkt het. De bedoeling is bedrijven aan te moedigen hun klanten sneller en grondiger te informeren over bijvoorbeeld terugroepacties.

De nieuwe regels voorzien ook in een verlengde garantieperiode voor kopers, waarin zij recht hebben op vervanging van schadelijke producten, reparatie of terugbetaling. Het Europees Parlement schat dat de nieuwe verordening de EU-consumenten in het eerste jaar ongeveer 1 miljard euro zal besparen en in de komende tien jaar ongeveer 5,5 miljard euro.