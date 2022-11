Europese gasprijs naar hoogste niveau in 6 weken

De Europese gasprijs is dinsdag op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs gesloten op het hoogste niveau in zes weken. De stijging werd vooral veroorzaakt door de voorspelling van kouder weer in delen van het noorden van Europa, waardoor de vraag toeneemt omdat de verwarming hoger gezet zal worden. Eerder zorgde mild weer juist voor druk op de gasprijs.

De prijs van een megawattuur gas steeg in Amsterdam met ruim 7 procent naar meer dan 132 euro. De voorspellingen geven aan dat de temperaturen in het noorden van Europa de komende tijd onder de gebruikelijke waarden van het seizoen komen te liggen. Daardoor moeten de gasvoorraden aangesproken gaan worden. Dankzij het milde weer van de afgelopen tijd zijn die opslagen goed gevuld, ook omdat er veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa geïmporteerd wordt om zo de weggevallen leveringen uit Rusland te compenseren.

Daarnaast zorgen ook productieverstoringen bij belangrijke gasfaciliteiten voor een hogere prijs. Zo zijn er lagere leveringen vanuit het grote Noorse gasveld Troll door productieproblemen en beginnen er woensdag onderhoudswerkzaamheden aan de gasverwerkingsfabriek in het Noorse Kårstø.