Europese miljoenenboetes voor kunststoffenkartel

De Europese Commissie heeft vijf fabrikanten van een grondstof voor plastic miljoenenboetes opgelegd. De vijf vormden jarenlang een kartel om de prijs van styreen te manipuleren.

Synthos, dat ook een fabriek in Breda heeft, Sunpor, Synthomer, Trinseo en Synbra moeten in totaal 157 miljoen euro betalen. Een zesde zondaar, INEOS, hoeft dat niet omdat dat bedrijf naar de Europese Commissie stapte en de geheime prijsafspraken opbiechtte. Synbra is de enige die het volle pond betaalt, omdat het bedrijf, anders dan de andere vier, niet meewerkt met het onderzoek van de commissie.

De zes maakten styreen, een grondstof voor plastic, kunsthars, rubber en latex. Vooral de kunststof polystyreen, bekend van de frietbakjes en plastic wegwerpbekertjes, is populair.