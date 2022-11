IMF kan groeiverwachting Chinese economie verlagen door protesten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan de groeivoorspelling voor de Chinese economie verder verlagen. Dat zei IMF-directeur Kristalina Georgieva in Berlijn. In China zijn grote protesten uitgebroken tegen het strikte lockdownbeleid tegen het coronavirus. Volgens Georgieva is er daardoor meer onzekerheid ontstaan over de Chinese economie.

“Er is inderdaad een mogelijkheid dat in deze tijd van zeer grote onzekerheid we de voorspellingen neerwaarts moeten bijstellen”, aldus Georgieva. In oktober verlaagde het IMF al de verwachting voor een groei van de Chinese economie in 2022 naar 3,2 procent, van een eerdere prognose van 4,4 procent. Voor volgend jaar voorziet het fonds een groei van de tweede economie van de wereld met 4,4 procent. Naast de strikte coronalockdowns heeft China ook te kampen met problemen in de vastgoedsector.

De IMF-directeur zei verder dat China zou kunnen kijken naar een meer gerichte aanpak van de coronapandemie, waardoor er minder verstoringen van de economie kunnen zijn. Georgieva had in Berlijn een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en topbestuurders van andere internationale financiƫle organisaties.