Olieprijs stijgt door speculatie op productieverlaging OPEC

De olieprijzen zijn dinsdag opgeveerd door speculatie dat oliekartel OPEC en enkele bevriende landen waaronder Rusland de olieproductie vermoedelijk nog verder omlaag zullen brengen. Ook de hoop dat China de strenge coronamaatregelen mogelijk iets zal versoepelen na de protesten in het land tegen het strikte coronabeleid stuwde de olieprijzen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg dinsdagochtend met 1,8 procent tot 78,61 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 84,80 dollar per vat.

Maandag zakten de olieprijzen nog tot het laagste niveau sinds december vorig jaar, als gevolg van de onrust in China. De groeiende weerstand tegen het strenge coronabeleid in de tweede economie van de wereld leidde er in meerdere Chinese steden toe dat mensen de straat opgingen in een protestgolf die ongekend is voor Chinese begrippen. China is de grootste olie-importeur ter wereld en de Chinese vraag naar olie staat al onder druk door de strenge coronalockdowns in het land.

Volgens mediaberichten zullen de Chinese autoriteiten om 08.00 uur Nederlandse tijd een persbijeenkomst houden over de preventie- en bestrijdingsmaatregelen van corona. De algehele verwachting is dat China zal vasthouden aan het strenge beleid, maar mogelijk op lokaal niveau wat aanpassingen zal doen om de onrust wat tot bedaren te brengen.

De zogeheten OPEC+ komt zondag bij elkaar voor zijn maandelijkse vergadering en analisten en handelaren verwachten dat het oliekartel de productie verder zal verlagen. Eerder besloot de OPEC+ de productie in december al met 2 miljoen vaten per dag terug te schroeven. Dat deed het oliekartel om de prijs van de fossiele brandstof te stutten. Sindsdien is de prijs van olie echter verder weggezakt.

Bovendien gaat daags na de OPEC+-vergadering in Wenen een pakket sancties van de Europese Unie in waardoor het verboden wordt om Russische olie via zee het landenblok in te voeren. Gesprekken tussen EU-diplomaten om overeenstemming te bereiken over een prijsplafond voor Russische olie dat deel uitmaakt van het pakket, zijn echter vastgelopen. De maatregel is bedoeld om Rusland inkomsten te ontnemen met de verkoop van olie na de invasie van Oekraïne. Het land heeft gezegd dat het geen ruwe olie zal verkopen aan landen die zich aan de limiet houden.