Onderzoek: Amerikanen gaven 11,3 miljard uit op Cyber Monday

Amerikanen hebben op Cyber Monday voor 11,3 miljard dollar, omgerekend bijna 11 miljard euro, aan spullen gekocht bij webshops. Dat meldde marktonderzoeker Adobe Analytics. Volgens de analisten profiteerden Amerikaanse consumenten vooral van de vele aanbiedingen en kortingsacties bij webshops.

Het bedrag ligt bijna 6 procent hoger dan vorig jaar. Daarmee zou het de grootste dag voor onlineshoppen in de Verenigde Staten ooit zijn. Adobe Analytics zegt dat met name speelgoed als LEGO, drones en digitale camera’s populair waren. Cyber Monday volgt op koopjesfestijn Black Friday. Op Black Friday werd volgens het marktonderzoekbureau voor meer dan 9 miljard dollar gespendeerd in onlinewinkels.

De marktonderzoeker denkt dat in november en december voor een totaalbedrag van meer dan 210 miljard dollar zal worden uitgegeven voor de feestdagen door Amerikanen bij onlinewinkels. Adobe Analytics heeft toegang tot gegevens van 85 van de honderd grootste internetverkopers in de VS. Daarmee kon de marktonderzoeker een analyse maken van ruim 1000 miljard websitebezoeken.