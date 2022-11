Poetin-vertrouweling stap dichter bij overstap naar Yandex

Een bekende vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin heeft zijn voorzitterschap bij de rekenkamer van de Russische regering neergelegd. Daarmee wordt het steeds waarschijnlijker dat hij overstapt naar techbedrijf Yandex. Aleksej Koedrin, die eerder ook minister van Financiën was, wil zich naar eigen zeggen concentreren op particuliere initiatieven. De verwachting is dat hij een grote rol krijgt bij de reorganisatie van Yandex, dat ook wel bekendstaat als de Russische tegenhanger van Google.

De formeel in Nederland gevestigde houdstermaatschappij achter Yandex maakte eerder bekend een groot deel van zijn activiteiten af te willen stoten. Die zouden dan onder sterkere Russische controle komen. Het gaat bijvoorbeeld om de in Rusland veel gebruikte zoekmachine van het bedrijf, de divisie voor advertenties, een taxidienst en de tak voor webwinkelen. Internationale activiteiten, zoals de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de ontwikkeling van cloudsoftware, worden juist buiten Rusland gehouden.

Koedrin, die gedurende zijn hele carrière werd gezien als een pro-westerse economische liberaal en een nauwe bondgenoot van Poetin, zou de meest prominente regeringsfunctionaris worden die een functie verlaat sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. “In totaal heb ik ongeveer 25 jaar in de publieke sector gewerkt”, schreef Koedrin op zijn Telegram-kanaal. “Nu wil ik me concentreren op grote projecten, die verband houden met de ontwikkeling van breed opgezette particuliere initiatieven, maar die ook een grote impact hebben op mensen.”

Persbureau RIA meldde dat het hogerhuis van het Russische parlement het voorstel woensdag in een zitting zou behandelen. Het Kremlin had eerder een document gestuurd met het verzoek om Koedrin uit zijn functie te ontheffen.

Yandex kampt op de Russische thuismarkt met toenemende druk om censuur toe te passen op zijn sites. Onwelgevallige berichtgeving over de Russische inval in Oekraïne is verboden en de oorlog heet officieel nog altijd een “speciale militaire operatie”. In het Westen ligt Yandex onder vuur omdat het bedrijf zich naar de wensen van het Kremlin zou voegen. Oprichter Arkadi Volozj stapte in juni op als topman van het bedrijf nadat hij op de sanctielijst van de Europese Unie was terechtgekomen wegens vermeende propaganda door Yandex.