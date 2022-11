Prijzen in België iets minder hard gestegen

Het tempo waarin de prijzen in België stijgen is in november afgenomen, maar de inflatie blijft erg hoog. Onder andere voeding en energie werden aanzienlijk duurder, meldt het nationale statistiekbureau Statbel.

Het dagelijks leven werd voor Belgen 10,6 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober betaalden ze gemiddeld 12,3 procent meer voor hun dagelijkse inkopen.

Ook in Spanje waren de prijsstijgingen minder hevig dan vorige maand. Hier stegen de consumentenprijzen volgens statistiekbureau INE met 6,8 procent, tegenover 7,3 procent in oktober. Voor de Spanjaarden betekende het de laagste inflatie sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne, die voor een groot deel heeft bijgedragen aan de gestegen energie- en voedselprijzen wereldwijd.

De inflatie ligt in veel Europese landen nog altijd erg hoog. Het beleid van de Europese Centrale Bank is erop gericht de inflatie rond de 2 procent te houden. De rentes in de eurozone zijn daarom al meerdere keren verhoogd.

Woensdag wordt bekend hoe hard de prijzen in Nederland en de gehele eurozone zijn gestegen. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde eerder deze week dat de inflatie waarschijnlijk nog niet over haar piek heen is.

Onderzoekers van de Europese Commissie meldden op hun beurt dat het economisch vertrouwen in de eurozone iets is toegenomen. De stemming is nog steeds somber, maar door een verbetering van het oordeel over de economie van consumenten daalde het vertrouwen niet meer verder. In oktober zakte het economisch vertrouwen nog tot het laagste punt sinds het najaar van 2020.