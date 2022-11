Unilever en Too Good To Go gaan thuisbezorgen

Pakketten met voedingsmiddelen van Unilever kunnen via Too Good To Go, een app tegen voedselverspilling, voortaan door heel Nederland thuisbezorgd worden, maakten de bedrijven bekend.

Unilever werkt al langer samen met het bedrijf. Tot nu toe moesten klanten de bestelde Unileverproducten, die niet meer via de reguliere kanalen zoals supermarkten verkocht konden worden, zelf ophalen bij een afhaalpunt. Vanaf nu kunnen de pakketten dus thuisbezorgd worden via PostNL.

Het gaat om producten met bijvoorbeeld een kortere houdbaarheidsdatum, met een foutje op het label of een verpakking die is veranderd. De producten worden tegen een gereduceerd tarief verkocht. Het gaat onder meer om potten pindakaas van Calvé, Knorr Wereldgerechten, Conimex noodles, soepen en kruidenmixen. Consumenten kunnen het pakket niet zelf samenstellen, maar krijgen de etenswaren wel voor de helft van de prijs aangeboden.

“In Nederland hebben we in de afgelopen twee jaar onze voedselverspilling gehalveerd, vanaf de productie tot aan het supermarktschap, en gaan we verder om voedselverspilling naar nul te brengen. Samen met Too Good To Go hebben we in onder andere Nederland en Denemarken al mooie stappen gezet om voedselverspilling tegen te gaan”, zegt Debora van der Zee-Denekamp, manager bij Unilever.

Volgens het concern wordt er wereldwijd meer dan een derde van het eten verspild. Daarbij is voedselverspilling verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde Co2-uitstoot.