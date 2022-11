VN-organisatie bezorgd over uitstoot zeescheepvaart

De internationale scheepvaartsector moet snel de eigen CO2-uitstoot beperken, waarschuwt de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling UNCTAD. Zeeschepen vervoeren ruim 80 procent van alle wereldwijd verhandelde goederen, maar dat gebeurt nog veelal met oude en vervuilende vaartuigen. Dat de maritieme sector tussen 2020 en 2021 meer is gaan uitstoten is volgens UNCTAD-baas Rebeca Grynspan een slecht teken.

De uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart steeg tussen die twee jaren met 4,7 procent. “Dat is een cijfer in de verkeerde richting”, verklaarde Grynspan bij de publicatie van het jaarlijkse rapport over de maritieme sector van UNCTAD.

De secretaris-generaal riep op tot meer investeringen in technologische en operationele verbeteringen die de uitstoot moeten verminderen. Naar verwachting belemmeren sombere economische vooruitzichten en hogere leenkosten de wil bij scheepvaartbedrijven om te investeren in een schonere vloot. Daarom zouden vooral ontwikkelingslanden meer steun voor een schonere scheepvaart moeten krijgen, in combinatie met voorspelbare regels voor investeringen in CO2-vermindering.

De maritieme sector kromp in het eerste coronajaar met 3,8 procent, maar groeide een jaar later weer met 3,2 procent. De pandemie heeft tegelijkertijd voor voortdurende verstoringen gezorgd, waardoor vervoerskosten hard zijn gestegen. Volgens UNCTAD blijven de prijzen voor het goederenvervoer over zee komende tijd nog wel hoger dan voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Daarbij speelt mee dat de markt voor een groot deel in handen is van slechts vier rederijen. Volgens Grynspan blijft het belangrijk dat de scheepvaart een “open en concurrerende markt” blijft.