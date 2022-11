Aandacht voor inflatie eurozone en toespraak Powell op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de nieuwste inflatiecijfers van de eurozone. Naar verwachting is de inflatie in het eurogebied in november iets afgezwakt door de wat lagere kosten voor energie. Op dinsdag bleek al dat de inflatie in Duitsland, België en Spanje wat minder hoog uitviel. In oktober kwam de inflatie in de eurozone nog uit op een nieuw record van 10,6 procent.

Het CBS meldde woensdagochtend op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode dat het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen in november flink is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Het dagelijks leven werd deze maand 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober stegen de consumentenprijzen nog met 16,8 procent op jaarbasis.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rentes al meerdere keren verhoogd om de inflatie terug te brengen richting de 2 procent. In december vergaderen de centrale bankiers opnieuw over de rente in de eurozone. Bij een meevallend inflatiecijfer zou de ECB kunnen overwegen om de rente met een kleinere stap te verhogen, na de recente forse renteverhogingen van 0,75 procentpunt.

Daarnaast kijken beleggers uit naar een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Powell spreekt later op de dag op het Brookings Institution over de Amerikaanse economie. Mogelijk wordt daaruit meer duidelijk over het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel.

De AEX-index lijkt hoger te beginnen aan de laatste dag van november. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent lager, na een sterker dan verwachte daling van de Japanse industriële productie. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus.

De beurs in Shanghai verloor 0,2 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industriesector van het land in november sterker dan verwacht is gekrompen tot het laagste niveau sinds april 2022.

Op het Damrak zal het aandeel Adyen mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. De kenners van het investeringsbedrijf New Street Research gaven het betaalbedrijf een koopadvies.

De euro was 1,0343 dollar waard, tegen 1,0352 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 78,80 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs tot 83,97 dollar per vat.