Aandelenbeurs Amsterdam met winst november uit na inflatiecijfers

De aandelenbeurs in Amsterdam sluit november af met een aanzienlijke winst, juist in een jaar vol verliezen voor beleggers door stijgende rentes en de vrees voor economisch mindere tijden. Signalen dat de inflatie in grote delen van de eurozone afneemt, zorgde op het Damrak weer voor wat optimisme.

De AEX-index sloot de handelsdag met een winst van 0,9 procent, op 724,10 punten. De graadmeter van de 25 grootste beursfondsen op het Damrak steeg sinds het begin van de maand bijna 8 procent. Als wordt gekeken naar de prestaties in heel 2022 staat de index nog altijd op ruim 9 procent verlies.

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway voerden de hoofdfondsen aan met winsten tot 3,7 procent. Onderaan stond de investeerder in winkelvastgoed Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 2,6 procent.

De MidKap steeg 0,5 procent tot 949,18 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot ruim 1 procent.

Beleggers reageerden onder meer op het nieuwste inflatiecijfer van de eurozone. Die liet voor het eerst in anderhalf jaar tijd enige afkoeling zien en kwam in november uit op 10 procent. In oktober stond de inflatie nog op een record van 10,6 procent. Ook in Nederland waren de prijsstijgingen minder hevig dan een maand eerder.

De meevallende inflatiecijfers voeden de hoop dat de rente in de eurozone mogelijk met kleinere stappen zal worden verhoogd. Hoge rentes zijn in de regel nadelig voor de waarde van aandelen, omdat veiliger geachte obligaties dan meer rendement opleveren.

Op het Damrak was er verder aandacht voor spelletjesbedrijf Azerion, dat 1,3 procent verloor. Het bedrijf achter gamesites als Spele.nl liet weten dat de omzet in het derde kwartaal sterk is gestegen. Onder de streep leed het bedrijf wel een verlies, terwijl een jaar eerder nog een winst werd geboekt.

In Stockholm verloor H&M 0,7 procent. De Zweedse kledingketen gaat zo’n 1500 banen schrappen om kosten te besparen. Het bedrijf neemt daarvoor een last van omgerekend ruim 73 miljoen euro in het vierde kwartaal.

De euro was 1,0324 dollar waard, tegen 1,0352 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 80,42 dollar. Brentolie kostte 2,7 procent meer op 85,30 dollar per vat.