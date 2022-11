Aantal bijstandsontvangers op laagste niveau in negen jaar

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt lag eind september op het laagste niveau in ruim negen jaar. Ook is het aantal bijstandsontvangers op jaarbasis gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij de publicatie van nieuwe kwartaalcijfers.

Eind september ontvingen 396.000 mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering, aldus het CBS. Dat is bijna 16.000 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De laatste keer dat er minder bijstandsontvangers waren was eind maart 2013. Onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal op jaarbasis het sterkst af.

Het aantal bijstandsuitkeringen van mensen die ouder zijn dan 45 daalde volgens het CBS het langzaamst, de afgelopen kwartalen met rond de 2 procent op jaarbasis. Deze groep neemt in verhouding de meeste uitkeringen voor haar rekening. Eind september lag dat aantal op 228.000.

Daarnaast merkt het CBS op dat de meeste bijstandsontvangers wonen in de Randstad. Zo had 5,6 procent van alle mensen tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd in de regio Rijnmond een bijstandsuitkering volgens de meest recente cijfers van het statistiekbureau. In de regio’s Haaglanden en Groot Amsterdam lag dat percentage op respectievelijk 5,1 en 4,7 procent, waar landelijk 3,6 procent van deze groep een bijstandsuitkering heeft. De laagste bijstandsdichtheid is te vinden in de regio Rivierenland.