Aegon brengt beleggingen in Rusland terug tot nagenoeg nul

Verzekeraar Aegon heeft bijna geen beleggingen meer in Rusland. De verzekeraar maakte bekend dat het laatste plukje beleggingen in Rusland is verkocht. Aegon heeft alleen nog voor 660.000 euro aan investeringen uitstaan bij twee bedrijven. Deze kunnen niet verkocht worden, omdat de bedrijven onder de sancties vallen die sinds de inval in Oekraïne aan Rusland zijn opgelegd.

Op het moment van de inval in Oekraïne had Aegon voor 27 miljoen euro aan beleggingen uitstaan in Rusland. Daarmee is volgens de verzekeraar sprake van een kleine blootstelling gelet op de 140 miljard euro die Aegon eind september wereldwijd had uitstaan.

Kort na de inval door Moskou maakte Aegon al bekend zijn investeringen in Rusland af te bouwen.