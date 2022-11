Aziatische beurzen licht hoger in afwachting toespraak Fed-baas

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag overwegend kleine winsten zien. Beleggers waren vooral in afwachting van de toespraak die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve later op de dag zal houden. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel.

Een tegenvallend cijfer over de Chinese industrie zorgde voor enige terughoudendheid. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industriesector van het land in november sterker dan verwacht is gekrompen tot het laagste niveau sinds april 2022. Het was de tweede maand van krimp op rij.

Ook waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de groeivoorspelling voor de Chinese economie mogelijk verder zal worden verlaagd. In China zijn grote protesten uitgebroken tegen het strikte lockdownbeleid tegen het coronavirus. Volgens IMF-directeur Kristalina Georgieva is er daardoor meer onzekerheid ontstaan over de Chinese economie.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. Bilibili dikte 10 procent aan in Hongkong na goed ontvangen resultaten. Het Chinese video- en gamingbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal sterker dan verwacht stijgen en wist het verlies terug te dringen ten opzichte van een jaar geleden.

De Nikkei in Tokio bleef achter en sloot 0,2 procent in de min. De Japanse industriƫle productie nam in oktober sterker dan verwacht af met 2,6 procent. Een maand eerder liet de productie ook al een daling zien. Fast Retailing, de Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo, daalde 0,9 procent voorafgaand aan de publicatie van zijn kwartaalresultaten.

Ook in Zuid-Korea produceerde de industrie in oktober minder dan verwacht. Daar was sprake van een daling van 3,5 procent. De Kospi in Seoul steeg desondanks 1,1 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent. Volgens het Australische statistiekbureau is de inflatie in het land in oktober licht afgekoeld tot 6,9 procent, van 7,3 procent in september.