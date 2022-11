Betaalbedrijf Adyen aan kop in hogere AEX na koopadvies

Adyen was woensdag de grootste stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het betaalbedrijf profiteerde van een koopadvies van analisten van New Street Research. De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was op de laatste dag van november eveneens positief in afwachting van de nieuwste inflatiecijfers van de eurozone.

De inflatie in het eurogebied is naar verwachting in november iets afgezwakt door de wat lagere kosten voor energie. Op dinsdag bleek al dat de inflatie in Duitsland, Belgiƫ en Spanje wat minder hoog uitviel. In oktober kwam de inflatie in de eurozone nog uit op een nieuw record van 10,6 procent.

Het CBS meldde woensdagochtend dat het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen in november flink is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Op basis van de Europese meetmethode werd het dagelijks leven deze maand 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober stegen de consumentenprijzen nog met 16,8 procent.

Daarnaast kijken beleggers uit naar een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Powell spreekt later op de dag op het Brookings Institution over de Amerikaanse economie. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 721,53 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 947,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Naast Adyen (plus 2,5 procent) stonden techinvesteerder Prosus, zorgtechnologiebedrijf Philips en verfconcern AkzoNobel in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 1 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 1 procent na een verdere krimp van de Chinese industriesector in november.

Bij de kleinere bedrijven zakte Azerion 3,6 procent. Het Nederlandse gamebedrijf, dat woensdag een beleggersdag houdt, liet weten dat de omzet in het derde kwartaal sterk is gestegen. Onder de streep leed het bedrijf wel een verlies, terwijl een jaar eerder nog een winst werd geboekt.

In Stockholm won Hennes & Mauritz (H&M) 1 procent. De Zweedse kledingketen gaat zo’n 1500 banen schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. Het bedrijf neemt daarvoor een last van omgerekend ruim 73 miljoen euro in het vierde kwartaal.

De euro was 1,0355 dollar waard, tegen 1,0352 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 78,94 dollar. Brentolie klom 1,2 procent in prijs tot 84,04 dollar per vat.