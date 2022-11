Britse beveiligers Eurostar staken vier dagen in december

Beveiligers die werken in opdracht van spoorwegbedrijf Eurostar zijn van plan vier dagen in december te gaan staken. Daarmee dreigen ze duizenden stedentrips in de feestdagenperiode te verstoren. De actievoerders eisen dat hun lonen met de inflatie meestijgen, maar volgens vakbond RMT weigert hun werkgever Mitie dit.

Medewerkers van de treindienst tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, Belgiƫ en Nederland leggen op 16, 18, 22 en 23 december het werk neer. Dat is juist een periode waarin toeristen steden als Parijs en Londen graag bezoeken. De stakingsdagen overlappen met andere acties op het Britse spoor.

RMT verwacht dat er meer dan honderd beveiligers meedoen aan de staking. Omdat hun werk belangrijk is voor de veiligheid van de treinreizigers, denkt de vakbond dat er veel verstoringen en overlast voor reizigers zullen zijn.

Secretaris-generaal Mick Lynch van RMT stelt dat Mitie, waar Eurostar het beveiligingswerk uitbesteedt, gemakkelijk hogere lonen kan betalen dan het bedrijf wil. “Een miljoenenbedrijf als Mitie kan beveiligers gemakkelijk een waardig loon betalen voor het cruciale werk dat ze doen.”

Volgens Eurostar staakt vooral het personeel dat bagage controleert voor een grensovergang. Deze beveiligers zijn niet verantwoordelijk voor paspoortcontroles, die Franse beambten op zich nemen. Volgens een woordvoerster van Eurostar is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn van de staking. “Als onze dienstverlening wordt geraakt, informeren we onze klanten.”