Duitse minister geïnteresseerd in belang TenneT

Duitsland lijkt toch open te staan voor een investering in de hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Minister van economische zaken Robert Habeck zei in een gesprek met journalisten dat er gesprekken lopen over de “financiële situatie” van de Duitse activiteiten van TenneT. Hij is bovendien voorstander van publieke investeringen in belangrijke infrastructuur zoals een hoogspanningsnet.

“Ik maak er geen geheim van dat het in politiek opzicht slim en noodzakelijk is dat de staat bijdraagt aan publieke infrastructuur”, zei Habeck. “Het is logisch dat de staat verantwoordelijkheid neemt en niet alles privatiseert waar een monopolie voor bestaat.”

Minister Sigrid Kaag van Financiën meldde eerder in een Kamerbrief al dat Duitsland weer wil praten over een belang in het Duitse deel van TenneT. De Nederlandse staat is nu nog de enige aandeelhouder van TenneT, dat ook zorgdraagt voor grote delen van het hoogspanningsnet van Duitsland.

Het kabinet vindt al jaren dat Nederland alleen kapitaal zou moeten vrijmaken voor het Nederlandse deel van het bedrijf en dat een andere investeerder zou moeten bijspringen voor de activiteiten buiten de eigen landsgrenzen. Zo zou Nederland ook niet de risico’s dragen die bij de buitenlandse activiteiten horen. Eerdere gesprekken met Berlijn over een Duits belang in TenneT Duitsland liepen tot dusver echter op niets uit.

Vanwege de energietransitie staat TenneT voor enorme investeringen in het versterken van het hoogspanningsnet. Met name in Duitsland vallen die hoger uit dan eerder geraamd. Waar de kapitaalbehoefte in maart 2021 nog op 4,5 miljard euro werd geschat, denkt TenneT Duitsland nu 11 miljard euro nodig te hebben om alle projecten uit te kunnen voeren.

Kaag wil begin volgend jaar duidelijk hebben hoe serieus de Duitse interesse in TenneT is. Tot 2024 is er genoeg vermogen voor TenneT Duitsland om alle projecten te financieren, daarna is er extra kapitaal nodig.

In de Kamerbrief legt Kaag een verband tussen de Russische inval in Oekraïne en de Duitse bereidheid te praten over een investering in TenneT. Door de energiecrisis die na de oorlog ontstond is de energietransitie “in een ander daglicht komen te staan”. Afscheid van fossiele brandstoffen zou niet alleen nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.