Eurocommissaris: veel werk voor Twitter om EU-regels na te komen

Twitter heeft nog “enorm veel werk” te verzetten om te voldoen aan regelgeving van de Europese Unie. Dat heeft Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) duidelijk gemaakt in een videogesprek met Elon Musk, die het socialmediabedrijf kocht en daar tijdelijk de baas van is.

Breton vertelde Musk onder andere dat Twitter meer moet toezien op de berichten die wel en niet op het platform mogen verschijnen. Zo zou de vrijheid van meningsuiting beschermd moeten worden, maar de verspreiding van desinformatie bestreden. Ook moet het bedrijf beter uitleggen hoe het omgaat met persoonlijke gegevens. Daarnaast moet Twitter wat de Eurocommissaris betreft de mogelijkheden beperken om gebruikers te bestoken met sterk gepersonaliseerde advertenties.

De Fransman plaatste zijn lezing van het gesprek op Twitter. Musk reageerde daar niet direct op, maar zei in een ander bericht wel dat het internetbedrijf onder het voormalige bestuur fouten had gemaakt. Die zouden hebben geleid tot onveiligheid op Twitter en een geschaad vertrouwen. “Twitter 2.0 wordt veel effectiever, transparanter en eerlijker”, schreef de eigenaar van de berichtendienst.

In Brussel leven zorgen over Musks geloof in absolute vrijheid van meningsuiting in combinatie met de inkrimping van het personeelsbestand van Twitter. Daardoor worden mogelijk de inspanningen om zaken als propaganda, haatzaaiende taal en intimidatie via het platform te voorkomen ondermijnd. Volgens EU-regels over gegevensbescherming en een nieuwe Digital Services Act (DSA) moeten bedrijven die Europese internetgebruikers bedienen, voldoen aan strenge normen over inhoud, bescherming van de privacy en transparantie van hun algoritmen.