Fed-preses Powell praat beurzen New York fors omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag na een voorzichtig begin met forse winsten de handel uitgegaan. Een speech van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zorgde voor meer optimisme bij beleggers. Hij gaf aan dat de Fed mogelijk al vanaf december de rente met minder grote stappen zal verhogen.

Na die woorden bogen de belangrijkste graadmeters kleine verliezen om in winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 2,2 procent hoger op 34.589,77 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 3,1 procent tot 4080,11 punten en techbeurs Nasdaq steeg 4,4 procent tot 11.468 punten.

Hogere rentes zijn in de regel ongunstig voor de waarde van aandelen. Powell waarschuwde overigens wel dat er nog een poos sprake zal zijn van hoge rentes. Ook zal het belangrijkste rentetarief tot een hoger niveau stijgen dan eerder voorspeld.

Beleggers verwerkten ook het Beige Book, het maandelijkse rapport van de Fed over de staat van de Amerikaanse economie. Die groeide in november nog slechts gering, mede door de hoge inflatie en gestegen leenkosten. Loonstrookverwerker ADP meldde dat er de afgelopen maand minder banen bij kwamen in de VS dan in oktober.

Mediabedrijf Warner Bros Discovery werd ruim 2 procent meer waard na het nieuws dat zijn nieuwszender CNN is begonnen met het schrappen van banen. Farmaceutisch concern Horizon Therapeutics werd 27 procent meer waard na overnamenieuws. Het bedrijf praat met verschillende grote branchegenoten over een overnamedeal.

CrowdStrike kelderde bijna 15 procent. Het cyberbeveiligingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel tegen. Ook verlaagden analisten van investeringsbank Stifel hun advies voor het aandeel.

Voedingsmiddelenconcern Hormel daalde 2,5 procent na de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf achter het ingeblikt vlees van Spam meldde een lagere winst en omzet dan een jaar eerder.

De euro was 1,0404 dollar waard, tegen 1,0324 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 80,55 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent meer, op 85,43 dollar per vat.