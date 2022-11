Fed steeds duidelijker over minder hevige renteverhogingen

Het wordt steeds waarschijnlijker dat de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen verlaagt. In een speech zei voorzitter Jerome Powell andermaal dat de Fed de waarschijnlijk al vanaf december in minder grote stappen zal verhogen dan bij de afgelopen rentebesluiten.

Centrale banken zijn wereldwijd bezig de rentes te verhogen om te voorkomen dat de prijzen zo hevig blijven stijgen als nu. Als lenen duurder wordt, is er minder geld in omloop in een economie wat de prijsstijgingen moet drukken, zo is het idee.

In de Verenigde Staten steeg het belangrijkste rentetarief van een niveau rond de 0 procent in maart tot een bandbreedte tussen de 3,75 procent en 4 procent nu. Powell waarschuwde opnieuw dat de rente waarschijnlijk wel langer blijft stijgen dan in september werd voorspeld.

Economen houden rekening met een recessie, mede als gevolg van de renteverhogingen. Maar Powell zei in zijn toespraak voor denktank Brookings dat er nog grote kans is dat ’s werelds grootste economie een zachte landing kan maken.

De Amerikaanse economie groeide in november slechts een klein beetje, schrijft de Fed in een maandelijks rapport. Bedrijven geven in het onderzoek, dat bekendstaat als het Beige Book, aan dat ze belemmerd worden door de hoge inflatie en gestegen rente, die het duurder maakt om leningen af te sluiten