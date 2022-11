Franse inflatie blijft steken op recordhoogte

De inflatie in Frankrijk is in november tegen de verwachtingen in op recordhoogte blijven steken. Het leven in het land was vorige maand 7,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is onveranderd vergeleken met oktober.

Economen gingen er in doorsnee juist van uit dat de inflatie in november in de tweede economie van de eurozone iets lager zou uitpakken. Dat was in Duitsland, Spanje en Belgiƫ ook het geval, zo werd een dag eerder bekend.

Later op de dag volgen nog inflatiecijfers van de eurozone als geheel. Economen gaan daarbij ook uit van een lichte matiging van de inflatie, voor het eerst in anderhalf jaar. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is dit cijfer belangrijk voor het verdere beleid om de torenhoge inflatie in Europa te beteugelen.

De Franse rapportage over de geldontwaarding toonde een versnelling van de prijsstijgingen voor voedsel en goederen, terwijl de energiekosten voor huishoudens juist afnamen.