FT: Alibaba-oprichter Jack Ma woont al maanden in Tokio

Jack Ma, de oprichter van de Chinese webwinkel Alibaba, woont al maanden in Tokio. De Chinese miljardair was grotendeels van de radar verdwenen nadat hij gebrouilleerd was geraakt met de Chinese regering. Dat kwam vooral door het strenge optreden van China tegen de technologiesector in het land. De Britse krant Financial Times meldt op basis van ingewijden dat hij de afgelopen zes maanden veel tijd heeft doorgebracht met zijn familie in Tokio en andere delen van Japan. Ook zou hij de Verenigde Staten en Israël hebben bezocht.

De miljardair houdt zich gedeisd sinds het harde optreden door Beijing. Chinese toezichthouders hielden eerder de beursgang van Ma’s Ant Group, het financiële dochterbedrijf van Alibaba, tegen. Ook werden recordboetes opgelegd aan het webwinkelconcern.

Volgens de Britse krant heeft Ma verschillende privéclubs in Tokio bezocht en is hij een “enthousiast verzamelaar” van Japanse moderne kunst geworden. Ma werd ook elders gezien sinds hij uit het publieke oog is verdwenen in China. Zo dook hij vorig jaar onder meer op op het Spaanse eiland Mallorca.

De afgelopen jaren hebben beleidsmakers in Beijing zich gericht op vermeende concurrentiebeperkende praktijken van enkele van de grootste namen in het land. Beijing vindt dat grote internetbedrijven te veel gegevens controleren en te snel zijn gegroeid. In juli werd gemeld dat Ma van plan was de controle over Ant Group over te dragen om de Chinese toezichthouders tevreden te stellen en de beursgang nieuw leven in te blazen.