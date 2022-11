Heineken verhoogt bierprijzen opnieuw, met bijna 11 procent

Heineken heeft horecaondernemers laten weten dat de prijzen van bier en cider per 1 januari opnieuw omhooggaan, met gemiddeld 10,7 procent. De prijsverhoging komt bovenop de eerdere prijsstijgingen van 3,4 procent in januari en 5,8 procent in augustus.

“Wereldwijd zien we de prijzen fors oplopen. Dit geldt ook voor ons als bedrijf. Of het nu gaat om transport, grondstoffen als mout en hop of verpakkingsmaterialen als karton en aluminium; de prijzen rijzen de pan uit als het gaat om het brouwen, verpakken en vervoeren van onze bieren”, staat in een brief aan ondernemers.

De bierbrouwer zegt dat niet alle kosten volledig worden doorberekend. “Heineken absorbeert een deel van die enorme kostenstijgingen. Tegelijkertijd kunnen we niet alle kosten op onze schouders nemen en ontkomen we er niet aan om een deel van die stijgingen door te berekenen in onze prijzen.”

Of en met hoeveel Heineken de prijzen van zijn bier in de supermarkten en anders winkels gaat verhogen is niet bekend.