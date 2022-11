Hof ziet geen bewijs voor wanbeleid SNS Reaal

Rechters hebben geen bewijs gevonden voor wanbeleid bij SNS Reaal in de periode die vooraf ging aan de nationalisatie van de bank en verzekeraar in 2013. Beleggers zagen in een vorig jaar verschenen rapport genoeg aanwijzingen van slecht bestuur, maar de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam ging daar niet in mee.

Het vaststellen van wanbeleid zou beleggers, aangevoerd door de Vereniging van Effectenbezitters, erg hebben geholpen bij het eisen van een schadevergoeding. Nadat de Nederlandse staat SNS Reaal had gered, bleven beleggers met lege handen achter en daar willen ze compensatie voor.

De VEB stelde onder andere dat SNS Reaal een groot risico nam met de overname van Property Finance, dat zich bezighield met vastgoedfinanciering. Onderzoekers concludeerden in een lijvig rapport over de ondergang van SNS Reaal dat de redding van de bank-verzekeraar niet nodig zou zijn geweest als die deal nooit had plaatsgevonden.

Maar de Ondernemingskamer, die uitspraken doet over geschillen binnen bedrijven, zegt dat fouten maken niet per definitie neerkomt op wanbeleid. Het onderzoeksverslag waar de VEB mee schermt gaat over een lange periode, dus is het niet heel verbazingwekkend dat er verkeerde beslissingen van het bestuur in voorkomen.

De VEB voert al jaren een juridische strijd om de verliezen voor voormalige beleggers in SNS Reaal te beperken. De belangenvereniging eiste ook dat de Staat gedupeerde aandeelhouders en obligatiehouders zou betalen voor hun stukken. De overheid vond dat hun beleggingen niets meer waard waren, maar de Ondernemingskamer was het daar niet helemaal mee eens. Die oordeelde dat een groep obligatiehouders recht heeft op een totaalbedrag van zo’n 800 miljoen euro.