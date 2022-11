Kledingketen H&M schrapt wereldwijd 1500 banen

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) is van plan wereldwijd 1500 banen te schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. Ook zal het bedrijf een last van 800 miljoen kroon, omgerekend ruim 73 miljoen euro, in de boeken zetten in het vierde kwartaal. Dat geld is nodig om de reorganisatie te betalen. Deze is onderdeel van een eerder gepubliceerd plan om jaarlijks 2 miljard Zweedse kronen te besparen.

“Het kosten- en effici├źntieprogramma dat we hebben opgestart omvat een herziening van onze organisatie en we zijn ons zeer bewust van het feit dat collega’s hierdoor zullen worden getroffen”, zei topvrouw Helena Helmersson in een verklaring. “We zullen onze collega’s ondersteunen bij het vinden van de best mogelijke oplossing voor hun volgende stap,” voegde ze eraan toe.

H&M waarschuwde onlangs nog voor de gestegen kosten die drukken op de winst. Het vertrek uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne zadelde het bedrijf op met een eenmalige kostenpost van 2,1 miljard kroon. Daarnaast kampt H&M met hogere kosten voor materialen en transport. Ook de duurdere dollar zet de winst van het kledingbedrijf onder druk. Daarbovenop komen hogere energieprijzen en hogere kosten voor het bezorgen van kleding. Verder wijst H&M naar gestegen kosten voor IT en investeringen in de leveringsketen die het resultaat drukken.

H&M is wereldwijd actief in meer dan 75 landen. Het bedrijf beschikt over 4665 winkels. Of er ook banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend.