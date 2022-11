Stil uurtje voor hoogsensitieve klanten Belgische supermarkten

De supermarktketens Carrefour en Delhaize voeren stille uurtjes in hun Belgische winkels in voor mensen met een autismespectrumstoornis. Het doel hiervan is boodschappen doen aangenamer te maken voor hoogsensitieve mensen.

Tijdens het stille uurtje worden bijvoorbeeld lichten gedimd, de muziek en commerciƫle winkelmededelingen afgezet, de biep-geluiden aan de kassa stiller gezet en winkelkarretjes niet naar hun plaats op de parkeerplaats teruggerold. In de Delhaize-winkels gaat het om een stil uur van maandag tot vrijdag van negen tot tien. Bij Carrefour kan de klant in een groot aantal winkels elke dag, behalve op zaterdag, tussen twee en vier uur terecht.

“Waar wekelijks inkopen doen voor velen een evidentie is, is het dat voor personen die lijden aan een autismespectrumstoornis allerminst”, zegt een woordvoerder van Delhaize. “De overvloed aan prikkels waarmee ze te maken krijgen tijdens een winkelbezoek, maakt het voor sommigen onder hen bijna tot een onmogelijke activiteit en dat kan er zelfs voor zorgen dat ze winkels gaan mijden.” De supermarktketen opent ook speciale voorrangskassa’s. Het gaat vooralsnog om een test.