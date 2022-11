Turkse economie vertraagt erger dan gedacht na renteverlagingen

De economie van Turkije heeft het derde kwartaal van het jaar slechter gepresteerd dan waar rekening mee werd gehouden ondanks eerdere renteverlagingen. De groei kwam uit op 3,9 procent op jaarbasis waarmee sprake is van de traagste groei sinds het hoogtepunt van de coronapandemie in 2020. Kenners hielden in doorsnee rekening met een vertraging van de groei tot 4,4 procent. Ook op kwartaalbasis liet de economie een sterke vertraging zien. In het tweede kwartaal groeide het bruto binnenlands product met een herziene 7,7 procent.

Onder druk van president Recep Tayyip Erdogan is de rente in Turkije meermaals verlaagd om de waarde van de Turkse lira te drukken en de economie te stimuleren. De president wil de goedkope lira gebruiken om de industrie van zijn land te helpen, omdat het dan voor andere landen goedkoper wordt om Turkse producten te kopen. De rentestappen van de Turkse centrale bank zijn omstreden omdat het land kampt met een torenhoge inflatie. De kosten van levensonderhoud in Turkije liggen inmiddels ruim 86 procent hoger dan een jaar terug.

De inflatie bevindt zich daarmee op het hoogste niveau sinds 1997 en ligt zeventien keer boven de officiƫle inflatiedoelstelling van de centrale bank van 5 procent. In andere landen wordt de rente juist verhoogd om de hoge inflatie in te dammen.

De vier achtereenvolgende renteverlagingen hebben vooralsnog niet de beoogde impuls voor de Turkse economie opgeleverd. Bedrijven en consumenten blijken ook minder immuun voor de gevolgen van inflatie na een post-pandemische spurt. De Turkse economische groei was twee jaar lang elk kwartaal meer dan 6 procent. De strenge controle op de kredietverlening en de hoogste inflatie van alle G20-landen op Argentiniƫ na begint ook door te werken op particuliere investeringen in de economie.