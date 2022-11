Uniper eist miljarden van Gazprom om nooit geleverd gas

Het Duitse energieconcern Uniper eist miljarden van het Russische gasconcern Gazprom. Dat staatsbedrijf leverde de Duitsers veel minder gas dan afgesproken, waardoor Uniper tegen de extreem gestegen marktprijzen gas moest inkopen. Dit leidde tot miljardenverliezen en via een arbitragetribunaal wil Uniper de schade van zeker 11 miljard euro verhalen op Gazprom.

Uniper, dat ook elektriciteitscentrales in Nederland uitbaat, heeft sinds juni veel minder Russisch gas gekregen dan in relatief gunstige langetermijncontracten was afgesproken. Sinds die periode schroefde Rusland leveringen via gaspijpleiding Nord Stream steeds verder terug, wat uiteindelijk uitmondde in een sluiting voor onbepaalde tijd. De verliezen als gevolg van die acties liepen zo hoog op dat de Duitse regering Uniper met een miljardenpakket moest redden en nationaliseren.

“We eisen compensatie voor de aanzienlijke financiële schade”, zegt Uniper-topman Klaus-Dieter Maubach over de stap naar een niet met naam genoemd arbitragetribunaal. “We doen dit met alle inzet die daarvoor nodig is. Dat zijn we verplicht aan onze aandeelhouders, ons personeel en de belastingbetalers.”

Uniper meldde ook zijn Russische dochteronderneming Unipro verder van zich af te willen zetten. Er is al een deal om Unipro te verkopen, maar volgens Maubach weigeren Russische autoriteiten die overeenkomst goed te keuren. De leiding van Unipro heeft volgens Uniper geen toegang meer tot informatie en IT-systemen van het Duitse moederbedrijf.

Bij het terugschroeven van de gasleveringen beriep Rusland zich telkens op technische problemen. Europese leiders zien de stap echter vooral als drukmiddel vanwege de westerse steun aan Oekraïne, dat in februari werd binnengevallen door het Russische leger.