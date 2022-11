Vakbonden CNV en BVPP stellen PostNL een ultimatum

PostNL krijgt tot 7 december de tijd om aan de cao-eisen van vakbonden CNV en BVPP te voldoen anders volgen er acties. Daarvoor waarschuwen de bonden in een verklaring. Hoe de acties eruit komen te zien kon een woordvoerder van CNV nog niet zeggen. Ook omdat de rechter eerder massale acties bij het post- en pakketbedrijf verbood, omdat de bezorging van essentiële post zoals rouwkaarten en medische brieven niet verstoord mag worden. De zegsman benadrukt dat die uitspraak gerespecteerd wordt.

CNV en BVPP willen een structurele loonsverhoging van 7 procent. Daarnaast moeten jeugdlonen worden afgeschaft en moet de reiskostenregeling voor woon-werkverkeer ruimhartiger. Volgens CNV zijn de eisen van werknemers “niet uitzonderlijk” in deze voor medewerkers financieel zware tijden. “Dat PostNL zijn eigen mensen in de kou laat staan en de decennialange goede verstandhouding met vakbonden op het spel zet met deze halsstarrige houding is een dikke tegenvaller”, aldus onderhandelaar Anselma Zwaagstra van CNV.

Leden van FNV staken op hun beurt in het geheim in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Dat komt er volgens de FNV op neer dat er maar 33 mensen tegelijk kunnen staken om de uitspraak van de rechter te respecteren. “Als er gestaakt wordt en andere medewerkers krijgen daar lucht van, willen ze zich misschien aansluiten en dan moeten we ze teleurstellen”, legde FNV-bestuurder Mariska Exalto eerder uit.

PostNL heeft de vakbonden eerder voorgesteld om de salarissen te verhogen in twee stappen. Dat betekent 4,5 procent meer loon voor de eerste loonschalen, aflopend tot 2,5 procent voor de hoogste schalen. Het bedrijf kwam ook met een geste richting het personeel door in december al een deel van het cao-bod uit te betalen. Dat laatste zette in het bijzonder kwaad bloed bij de bonden. “Als je zoiets op eigen houtje doet, waarom zijn we dan nog aan het onderhandelen”, aldus de CNV-zegsman. FNV liet eerder weten dat medewerkers “furieus” zijn over het “zoethoudertje”.