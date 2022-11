Vertrouwen Britse bedrijven daalt door sombere vooruitzichten

Het vertrouwen van Britse bedrijven is verder gedaald als gevolg van de sombere vooruitzichten voor de economie van het Verenigd Koninkrijk, die afstevent op een lange recessie en kampt met een aanhoudend hoge inflatie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van twee afzonderlijke onderzoeken.

Volgens de Confederation of British Industry (CBI) is het vertrouwen in de dienstensector voor het derde achtereenvolgende kwartaal gedaald. In de zakelijke en professionele dienstverlening was volgens de Britse bedrijfsorganisatie de grootste daling te zien. De Britse bank Lloyds Bank meldde daarnaast dat de maatstaf voor het sentiment onder ondernemers in november verder is afgenomen tot het laagste niveau sinds februari 2021.

De resultaten onderstrepen de groeiende onvrede onder bedrijven dat de Britse regering geen agenda heeft om de groei te stimuleren. De koopkracht van de Britten staat daarbij onder druk doordat de inflatie op het hoogste niveau in vier decennia staat en de economie afstevent op een economische neergang die tot ver in 2024 zou kunnen aanhouden. Op de jaarlijkse conferentie van het CBI vorige week werd al gewaarschuwd dat het steeds moeilijker wordt om investeerders te overtuigen van de groeimogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het CBI is de winstgevendheid van dienstverlenende bedrijven voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. En deze neerwaartse trend zal naar verwachting in het huidige kwartaal versnellen. De resultaten weerspiegelen de impact die stijgende energieprijzen, verstoringen in de toeleveringsketen, stijgende financieringskosten en afnemende vraag hebben op Britse bedrijven. “De sector is op zoek naar langetermijnmaatregelen van de overheid om bedrijfsinvesteringen te stimuleren en het vertrouwen in 2023 en daarna te versterken”, zei Charlotte Dendy, hoofd economische onderzoeken bij het CBI.

De gegevens van Lloyds wijzen op een afnemende vraag naar personeel en een tragere loongroei in de komende maanden. Een index die de aanwervingsintentie meet, zakte van 21 procent naar 14 procent, en het aantal bedrijven dat zijn personeel een loonsverhoging van 3 procent of meer verwacht te geven, daalde ook. In de tussentijd lijken de kosten voor consumenten verder te stijgen. Volgens Lloyds geeft 60 procent van de bedrijven aan hun prijzen te willen verhogen.