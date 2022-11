Wall Street licht hoger richting toespraak Fed-baas Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag niet ver van hun plek gekomen na de openingsbel. Beleggers waren vooral in afwachting van een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve over de Amerikaanse economie. Mogelijk wordt daaruit meer duidelijk over het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel.

Op Wall Street wordt erop gespeculeerd dat de Fed het rustiger aan gaat doen met het agressief verhogen van de rente om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen. In dat kader werd ook gelet op het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Uit dat rapport bleek dat er in het Amerikaanse bedrijfsleven 127.000 banen bij zijn gekomen, minder dan economen in doorsnee hadden verwacht. De lonen stegen daarbij minder hard dan in de voorgaande maand.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Fed. Een sterkere arbeidsmarkt geeft de centrale bank namelijk meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen. Op vrijdag komt het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Woensdag publiceert de Fed ook nog zijn zogeheten Beige Book. Dat rapport geeft de stand van zaken weer over de Amerikaanse economie.

Daarnaast verwerkten beleggers nog een onverwacht sterke krimp van de Chinese industrie in november. In de eurozone bleek daarentegen dat de inflatie deze maand iets is afgekoeld, tot 10 procent. In oktober werd nog een recordniveau van 10,6 procent aangetikt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.819 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie, tot 3955 punten, en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 11.007 punten.

Horizon Therapeutics werd 29 procent meer waard. Het farmaceutische concern liet weten met verschillende grote branchegenoten voorbereidende gesprekken te voeren over een mogelijke overname van het bedrijf.

CrowdStrike kelderde ruim 20 procent. Het cyberbeveiligingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel tegen. Ook verlaagden analisten van investeringsbank Stifel hun advies voor het aandeel.

De handel in aandelen van NetApp werd kort stilgelegd wegens te grote koersschommelingen, en stond even later zo’n 7 procent lager. De aanbieder van clouddiensten en databeheer boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht en gaf een teleurstellende verwachting af.

De euro was 1,0383 dollar waard, tegen 1,0352 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,4 procent duurder op 80,88 dollar. Brentolie kostte 3 procent meer, op 85,55 dollar per vat.