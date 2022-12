Aardgasprijzen uiteindelijk omlaag na eerdere sprong omhoog

De aardgasprijzen zijn donderdag in een sterk schommelende sessie uiteindelijk wat gedaald. Handelaren wogen de inspanningen van de Europese Unie om de last van hoge rekeningen voor consumenten te verlichten af tegen de vooruitzichten voor kouder weer. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs tussentijds met zo’n 13 procent, maar uiteindelijk werd gas bijna 6,5 procent goedkoper op 137 euro per megawattuur .

Zeven lidstaten van de Europese Unie drongen opnieuw aan op een effectievere beperking van de gasprijzen, aldus een door Bloomberg News ingezien document. Daarop daalden de gasprijzen die eerder juist omhoog schoten vanwege de voorspellingen dat de temperaturen deze maand zullen dalen nadat het weer in november relatief mild was.

Europa heeft geprobeerd om een consensus te bereiken over hoe de energiecrisis aan te pakken. De problemen zouden kunnen verergeren door een strenge winter die de markt blootstelt aan verdere schaarste in het aanbod. Europese landen proberen meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in te voeren ter compensatie van de stilgevallen gasstromen uit Rusland.

De gasprijzen liggen vier keer hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar, wat de inflatie aanwakkert en de economieën schaadt. Met krap twee weken te gaan voordat de EU-ministers van Energie bijeenkomen om een akkoord te bereiken over de gasprijzen, dringen landen als Italië, België en Griekenland aan op een maximumprijs die meebeweegt met de tarieven op de belangrijkste internationale markten.

De Europese beleidsmakers dringen er ondertussen bij consumenten op aan energie te besparen om de winter door te komen. Europa probeert ook de aanleg van infrastructuur voor de ontvangst van meer lng te versnellen. Zo zal Duitsland naar verwachting deze maand zijn eerste invoerterminals gereed hebben. Maar als een koudegolf ook Azië treft, kan de concurrentie voor lng toenemen, waardoor de prijzen kunnen stijgen.