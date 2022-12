Aon: dekkingsgraad pensioenfondsen omlaag

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gedaald. Dat kwam vooral door de gedaalde rente. Verder bleek november een niet al te goede maand voor beleggingen, meldt onderzoeksbureau Aon. Of een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen of juist moet verlagen, hangt af van de financiële positie van het fonds. De graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad.

De gemiddelde dekkingsgraad zakte volgens Aon naar 124 van 127 procent, wat betekent dat per euro aan toegezegd pensioen 1,24 euro in de kas zat. Door de lagere rente stegen de financiële verplichtingen van de fondsen. De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, zakte in november naar 121 procent.

Ondanks de daling van de dekkingsgraad is het volgens Aon nog altijd goed mogelijk om de pensioenen te indexeren. Dit is volgens het onderzoeksbureau ook ruimschoots gedaan door de grote fondsen. Met de huidige hogere dekkingsgraden lijkt de urgentie voor een ander pensioenstelsel volgens Aon ineens veel minder groot.

Verschillende fondsen lopen met de toekenning van forse indexaties vooruit op het nieuwe pensioenstelsel. Volgens Aon is het positief dat fondsen iets extra’s hebben kunnen doen. Pensioenfondsen doen er evenwel verstandig aan om niet de grenzen op te zoeken, zo klinkt het. Vooral ook omdat dekkingsgraden ook zo weer kunnen terugvallen. Ook zal er straks een buffer nodig zijn voor de overgang naar het nieuwe stelsel.