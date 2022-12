Aziatische beurzen omhoog door optimisme over rente en corona

De beurzen in Azië stonden donderdag hoger. Handelaren deelden het enthousiasme van hun Amerikaanse collega’s over opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Die gaf aan dat de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk deze maand de rente al met een minder grote stap zal verhogen dan de 0,75 procentpunt die de afgelopen keren werd gehanteerd.

Ook signalen dat China nu toch echt een andere weg in zal slaan met zijn coronabeleid zorgden voor optimisme. De Chinese vicepremier Sun Chunlan liet weten dat een nieuwe fase van de bestrijding van het virus in is gegaan. Volgens staatsmedia verklaarde ze dat de minder besmettelijke omikronvariant, de toename van de vaccinatiegraad en de Chinese ervaring met het indammen van het virus dat mogelijk maken. De afgelopen tijd was er steeds meer weerstand bij de bevolking tegen het strenge coronabeleid met lockdowns en dat leidde zelfs tot protesten in Shanghai en Beijing.

Daarnaast werd gereageerd op cijfers over de kleinere Chinese industriële bedrijven. De bedrijvigheid bij die bedrijven nam vorige maand minder hard af dan in eerdere maanden. De beurzen in Hongkong en Shanghai reageerden daarop met plussen van 1,3 en 0,7 procent.

Casino-uitbaters als MGM China, Wynn Macau en Sands China stegen tot 11,6 procent door het nieuws over een soepeler coronabeleid. De gokomzet in Macau ligt dit jaar op nog geen 15 procent van wat het in 2019 was, het laatste jaar voor corona.

In Zuid-Korea daalde de export in november voor de tweede maand op rij, onder meer door een staking van truckers die het land zo’n 1,2 miljard euro kostte. De Kospi in Seoul stond tussentijds op een plus van 0,3 procent. De Nikkei in Tokio steeg 1 procent en ook de All Ordinaries in Sydney werd 1 procent hoger gezet.