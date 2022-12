CBS: meer omzet uit zakelijke diensten, wel zorgen binnen sector

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening zagen hun gemiddelde omzet in het derde kwartaal van dit jaar stijgen. In de beveiligingsbranche was daarbij sprake van een recordstijging. Wel daalde binnen de sector het ondernemersvertrouwen in het vierde kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De inkomsten van zakelijke dienstverleners, waaronder bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven, accountants, de reisbranche en de uitzendbranche vallen, stegen in het derde kwartaal met 19 procent op jaarbasis. Dat is tevens de gemiddelde stijging van de afgelopen zes kwartalen, waarin de sector de omzet zag groeien. Wel zijn er verschillen tussen sectoren.

Zo profiteerde de beveiligingsbranche van een aantrekkende vraag naar haar diensten, ziet het CBS. De omzet in die sector nam dan ook toe met 24,2 procent op jaarbasis, een recordstijging volgens het statistiekbureau. Dat had ook te maken met gestegen tarieven in het derde kwartaal. Die lagen namelijk 3,2 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van de reisbranche liet volgens het CBS de grootste stijging zien, van maar liefst 50 procent. Die stijging valt echter toe te schrijven aan de coronamaatregelen die in het derde kwartaal van 2021 nog van kracht waren. Daardoor vielen de inkomsten voor de reisbranche destijds relatief laag uit.

Het ondernemersvertrouwen onder zakelijke dienstverleners is wel tanende, merkt het CBS. Zo heerst er onder ondernemers pessimisme over de winstgevendheid en het huidige economische klimaat. Ook het tekort aan personeel treft veel bedrijven; ruim 52 procent van de ondernemers geeft aan dat ze daardoor worden belemmerd.