Chipfondsen en Corbion bij winnaars op groen Damrak

Chipfondsen hebben donderdag goede zaken gedaan in de AEX-index op Beursplein 5. De aandelen van chipmachinemakers ASML en chiptoeleveranciers Besi en ASML sloten de handelsdag met winsten tot 5,6 procent. Uit nieuwe cijfers van de Nevi bleek een daling van de bedrijvigheid in de industrie. Maar dat gold niet voor de chipsector. Speciaalchemiebedrijf Corbion werd hoger gezet nadat het op zijn beleggersdag met gunstigere vooruitzichten kwam.

Er heerste donderdag optimisme onder beleggers door eerdere uitspraken van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell. Hij zei dat de Federal Reserve de rentes mogelijk deze maand al met minder grote stappen verhoogd. Hogere rentes zijn in de regel ongunstig voor de waarde van aandelen. Beleggers waren daarnaast optimistisch door de signalen uit China, dat het strenge coronabeleid toch wat lijkt te gaan versoepelen.

De AEX noteerde aan het einde van de handelsdag 1,1 procent hoger op 731,74 punten. De MidKap steeg, geholpen door de koerssprong van Corbion van dik 13 procent, 0,7 procent tot 956,10 punten. De leidende graadmeter in Frankfurt steeg 0,7 procent. Daarbij verwerkten beleggers een scherper dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen in oktober. De graadmeter in Londen sloot op een min van 0,2 procent. De beurs in Parijs won 0,2 procent.

Corbion presenteerde in Amsterdam de voortgang van zijn strategische plannen aan beleggers en analisten. Daarbij meldde het speciaalchemiebedrijf zijn verwachte omzetgroei in de komende jaren te verhogen. Onderaan de MidKap eindigde koffieconcern JDE Peet’s de handelsdag met een min van 3,5 procent.

Ook de aandelen van Heineken (plus 3,3 procent) gingen omhoog, eveneens na een beleggersdag. Daarin vertelde de bierbrouwer dat de financiƫle doelstellingen voor dit en volgend jaar gehandhaafd blijven. Ook verwacht Heineken nog altijd dat de operationele winst voor dit jaar de winst van voor corona ruim overstijgt.

De euro steeg in waarde tot 1,0507 dollar, tegen 1,0324 dollar een dag eerder. Dat komt door de aanstaande mildere renteverhogingen in de VS. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 82,20 dollar. Brentolie werd 1,3 duurder op 88,12 dollar per vat.