CNV: twee miljoen werkenden verwachten pensioen niet te halen

Zo’n twee miljoen mensen denkt zijn of haar pensioen niet te halen in hun huidige baan, meldt vakbond CNV na een onderzoek onder ruim 3100 leden ouder dan 45 jaar. Volgens de vakbond gaat het om bijna de helft van de werkenden van boven die leeftijd. De bond wil een betere regeling voor mensen met een zwaar beroep.

CNV neemt daarmee een voorschot op de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) die het mogelijk maakt voor mensen met een zwaar beroep om al voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen. Die regeling loopt op 1 januari 2025 af, maar de vakbond wil een structurele verlenging.

De RVU moet als het aan CNV ligt niet alleen verlengd, maar ook verruimd worden. De 1200 euro netto per maand waarin de regeling voorziet is voor driekwart van de ondervraagden te laag om eerder te kunnen stoppen. De vakbond wil dat dit bedrag, mede met de hoge inflatie in gedachten, naar minimaal 1600 euro netto per maand gaat.

“Nu de AOW-leeftijd weer opnieuw stijgt, komt een groeiende groep in de knel”, zegt CNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar Patrick Fey. Volgens hem gaat het om mensen die vaak jong begonnen met werken en zwaar werk doen. “Het is onacceptabel dat metselaars, monteurs en zorgmedewerkers doorwerken tot ze er – soms letterlijk – bij neervallen.”