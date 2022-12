Corbion, Heineken en rentehoop centraal op positief Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar speciaalchemiebedrijf Corbion en bierbrouwer Heineken. Beide bedrijven houden beleggersdagen. Corbion verhoogde daarbij zijn verwachting voor de omzetgroei in de periode van 2023 tot 2025. Het bedrijf denkt nu tussen de 5 en 8 procent te kunnen groeien. Heineken, dat woensdag al liet weten de bierprijzen per 1 januari opnieuw te verhogen, hield vast aan zijn financiƫle doelstellingen voor dit jaar en 2023.

Daarnaast zorgt een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve voor optimisme bij beleggers. Hij gaf aan dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk al vanaf deze maand de rente in de Verenigde Staten met minder grote stappen zal verhogen. Hogere rentes zijn in de regel ongunstig voor de waarde van aandelen en het vooruitzicht van kleinere renteverhogingen zorgde voor flinke koerswinsten op Wall Street.

Powell waarschuwde wel dat de rente waarschijnlijk langer blijft stijgen en op een hoger niveau zal uitkomen dan eerder werd verwacht. Wel denkt hij dat er nog altijd een grote kans is dat de hogere rentetarieven geen diepe recessie zullen veroorzaken, maar dat de grootste economie ter wereld een zachte landing kan maken.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt ruim 1 procent hoger te beginnen aan de eerste dag van december. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met flinke winsten openen. Op de Aziatische aandelenmarkten werd de boodschap van Powell donderdag ook goed ontvangen. De Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus. Signalen dat China het strenge coronabeleid toch wat lijkt te versoepelen zorgden eveneens voor optimisme. De Chinese vicepremier Sun Chunlan liet weten dat een nieuwe fase van de bestrijding van het virus in is gegaan.

Op het Damrak zal Wolters Kluwer mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Franse bank Exane BNP Paribas schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier terug naar verkopen.

De Europese beurzen sloten de maand november positief af en ook Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,2 procent hoger. De brede S&P 500 won 3,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 4,4 procent.

De euro steeg in waarde door het vooruitzicht van kleinere rentestappen in de VS en was 1,0453 dollar waard, tegen 1,0324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 80,19 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 86,55 dollar per vat.