Groei luchtvaart zet door, veel vraag voor komende maanden

De vraag naar vliegtickets zat in oktober wereldwijd op haast driekwart van dezelfde maand in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Tegelijkertijd werd al veel geboekt voor de maanden erna, maakte luchtvaartbranchevereniging IATA bekend. Directeur Willie Walsh van IATA noemt die trend bemoedigend. “Het ziet er goed uit voor het winterseizoen en het herstel van de luchtvaart.”

De afgelopen maanden liep het herstel van binnenlandse vluchten al voor op die van internationale. Dat heeft te maken met het feit dat er binnen een land veel minder verschillen zijn in coronabeleid. In oktober kromp het aantal binnenlandse vluchten echter ten opzichte van een jaar eerder. Dat had te maken met nieuwe coronabeperkingen in China waardoor daar minder gevlogen werd.

Internationale vluchten verdubbelden ruim ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal gevlogen kilometers door reizigers ligt op ruim 72 procent van oktober 2019. Vooral in Azië en Oceanië nam het aantal reizigers weer toe. Zo schafte Japan in oktober de coronabeperkingen voor toeristen van buiten af.