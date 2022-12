Mijnbouwer: tekort hoogopgeleid personeel gevaar energietransitie

Het tekort aan hoogopgeleid personeel zoals mijnbouwkundig ingenieurs kan een rem zetten op de energietransitie, omdat daardoor de winning van belangrijke metalen zoals nikkel en koper wordt gehinderd. Dat stelt het grote internationale mijnbouwconcern BHP. Metalen als nikkel en koper zijn van groot belang voor bijvoorbeeld stroomnetwerken en batterijen voor elektrisch aangedreven auto’s en daarom is er een steeds grotere vraag naar die grondstoffen.

Maar volgens technisch directeur Laura Tyler van BHP is er steeds meer geavanceerde technologie nodig om nieuwe voorraden van dat soort metalen te vinden en uit de grond te halen. “Ze worden dieper en moeilijker te bereiken in meer uitdagende regio’s”, aldus Tyler in een speech in het Australische Melbourne. Er zijn daarvoor nieuwe technische vaardigheden nodig waarvoor getraind moet worden, stelt Tyler.

De bestuurder van BHP verwacht dat de vraag naar koper de komende dertig jaar zal verdubbelen en dat de nikkelvraag gaat verviervoudigen. Om in 2040 aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen zijn er volgens haar 21 procent meer mijnbouwkundig ingenieurs nodig en 29 procent meer metallurgen, mensen met kennis van ertsen en metalen. “Zelfs nu we onze mensen nieuwe training geven om aan de uitdagingen te voldoen, weten we dat dit niet voldoende is. We hebben meer technologen, meer datawetenschappers en meer wiskundigen nodig.”

De vraag naar minder hoog opgeleid personeel in de mijnbouwsector zal volgens haar wel dalen omdat steeds meer productieprocessen geautomatiseerd worden.