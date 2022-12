Musks Neuralink wil hersenimplantaat snel testen op mensen

Elon Musks hersenimplantatenstart-up Neuralink wil binnen een half jaar testen op mensen uit gaan voeren. Dat heeft de miljardair aangekondigd. Het grootste deel van het noodzakelijke papierwerk is volgens Musk inmiddels ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA.

Neuralink werkt aan een implantaat – zo groot als een muntstuk – dat in de schedel wordt ingebracht. Bedoeling is om via het brein rechtstreeks te communiceren met een computer. Dat moet verlamde mensen in staat stellen om hun spieren weer te bewegen. Ook wil Neuralink blinden hun zicht weer terug geven. Zelfs bij mensen die blind geboren zijn zou dit moeten kunnen, aldus Musk.

Voor de verdere toekomst heeft Neuralink plannen om via implantaten mensen met ziektes als ALS, Parkinson of slachtoffers van een beroerte in staat stellen om te communiceren via hun gedachten. In proeven met apen konden de dieren bijvoorbeeld een computerspel bedienen met hun hersenen.

Het bedrijf van Musk is niet het enige dat zich bezighoudt met technologie om de werking van de hersenen te monitoren. Er wordt al decennialang wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd. Maar de komst van Musk heeft er wel voor gezorgd dat andere investeerders interesse krijgen in het domein en het onderzoek sneller opschiet.

Ondertussen loopt Musk achter op zijn eigen doelstellingen. Eerder stelde hij eind 2020 en dit jaar als doel voor goedkeuring van de FDA voor testen op mensen. Overigens is het bij Musk eerder regel dan uitzondering dat uitgesproken deadlines niet gehaald worden. Ook bij zijn fabrikant van elektrische auto’s Tesla gebeurt dat geregeld.