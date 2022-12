Netflix bij stijgers op Wall Street, Salesforce verliest fors

Netflix heeft de handelsdag donderdag in New York met een flinke plus afgesloten. Beleggers lijken in toenemende mate vertrouwen te hebben in de goedkopere abonnementen van de streamingdienst. Softwarebedijf Salesforce behoorde tot de grootste dalers. Een van de topmannen van dat bedrijf gaf te kennen dat hij zijn functie neerlegt met ingang van het nieuwe jaar, wat leidde tot onrust.

Netflix klom krap 4 procent. De streamingdienst lijkt beleggers eindelijk te overtuigen van hun goedkopere, door advertenties ondersteunde abonnementen. Door de hoge inflatie is een duur Netflix-abonnement vaak het eerste waar de Amerikaanse consument op bespaart. Met de goedkope abonnementen hoopt Netflix dat besluit voor te zijn.

Softwarebedrijf Salesforce verloor ondanks beter dan verwachte resultaten dik 8 procent. Beleggers leken te zijn geschrokken van de aankondiging dat mede-topman Bret Taylor eind januari vertrekt bij het bedrijf.

Wells Fargo (min 2,3 procent) stond ook bij de zakkers, nadat de Amerikaanse bank bekendmaakte nog eens honderden medewerkers van hun hypotheekdivisie te ontslaan. Daartoe zag de bank zich genoodzaakt nu er minder vraag is naar hypotheken door de hoge rentetarieven.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag af met een verlies van 0,6 op 34.395,01 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4076,57 punten. Techgraadmeter Nasdaq was de licht positieve uitzondering met een slotstand van 11.482,45 punten, hetgeen een winst van 0,1 procent betekende.

Beleggers reageerden ook op nieuwe cijfers van marktonderzoeker ISM over de Amerikaanse industrie. Daaruit bleek dat de sector voor het eerst sinds het voorjaar van 2020, het begin van de coronacrisis, te maken heeft met krimp. Zo verzwakte de productie in het land, vooral als gevolg van dalende orders. Ook bleken de voorraden in het traagste tempo te zijn geslonken sinds april 2020, wat de terugval in het aantal nieuwe orders kan verklaren.

Door het vooruitzicht van mildere renteverhogingen in de VS steeg de euro in waarde tot 1,0524 dollar, tegen 1,0324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 81,36 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 87,00 dollar per vat.